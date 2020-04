An Europas Börsen agieren die Anleger auch am Freitag weiterhin mit grosser Vorsicht.Paris - An Europas Börsen agieren die Anleger auch am Freitag weiterhin mit grosser Vorsicht. Die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie und einer weltweiten Rezession hält die Akteure an den Märkten in Schach. Nach moderaten Gewinnen am Vortag gab der EuroStoxx 50 vor dem Wochenende wieder nach und stand am Mittag mit 1,14 Prozent im Minus bei 2657,81 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...