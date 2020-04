"Der Arbeitsplatzabbau in den USA sieht harmlos aus im Vergleich zu dem, was noch vor uns liegt."Ausserhalb des US-Landwirtschaftssektors sind im März 701'000 Stellen abgebaut worden. Die Arbeitslosenquote steigt von 3.5 % auf 4.4 %. Der Arbeitsplatzabbau sieht harmlos aus im Vergleich zu dem, was noch vor uns liegt. Die US-Arbeitsmarktdaten werden mittels Umfragen erhoben und die Datenerhebung schloss Mitte März. Der jüngste epochale Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist im...

Den vollständigen Artikel lesen ...