Ausserhalb der Landwirtschaft sind im März 701'000 Stellen verloren gegangen.Washington - In den USA ist die Beschäftigung im März wegen der Corona-Krise massiv eingebrochen. Ausserhalb der Landwirtschaft seien 701'000 Stellen verloren gegangen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel nur mit 100'000 Jobverlusten gerechnet. Zudem ist auch der Stellenzuwachs in den beiden Vormonaten niedriger ausgefallen als...

