Fler steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Das Album "Atlantis" des deutschen Rappers kletterte vom siebten auf den ersten Platz der Hitliste, gefolgt von "20 Jahre - Die einmalige Jubiläums-Show (Live aus Berlin)" des deutschen Allround-Musiker-Duos SDP, deren Album neu einstieg. Dahinter landete das Album "Gigaton" der US-Grungeband Pearl Jam neu auf dem dritten Rang. In den Single-Charts stieg "Du bist mein" von Zuna, Loredana und Srno auf dem ersten Platz ein, gefolgt von "Blinding Lights" des kanadischen RnB-Künstlers The Weeknd, der von der Spitze abrutschte. Dahinter rangiert neu "Allein sein" des Rappers Ufo361 auf Platz drei, dessen Single neu dabei war.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.