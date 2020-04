Es wird berichtet, dass sich eine breitere Koalition von OPEC+-Ländern bereits am Montag per Videokonferenz für eine Dringlichkeitssitzung vorbereitet, so TD Securities. Wichtige Zitate "Präsident Trump bemerkte, dass eine Senkung von bis zu 10-15 Mio. bpd angestrebt wird, wobei Saudi-Arabien und Russland an den Verhandlungstisch zurückkehren und fordern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...