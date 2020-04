Nach wechselhaftem Verlauf mit zwischenzeitlich kurzem Dreh ins Plus fiel der EuroStoxx50 am Ende um 0,95 Prozent auf 2662,99 Punkte.Paris - An den europäischen Börsen haben die Anleger am Freitag die Handbremse wieder angezogen. Die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie und einer weltweiten Rezession hielt die Risikobereitschaft der Marktakteure einmal mehr in Schach. Erschreckende Arbeitsmarktdaten aus den USA trugen zu Wochenschluss dazu bei. Nach wechselhaftem Verlauf mit zwischenzeitlich kurzem...

Den vollständigen Artikel lesen ...