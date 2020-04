Die Pflege-Branche begrüßt den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Menschen in Pflegeberufen einen Extra-Bonus zu zahlen. "Wir sind offen für einen einmaligen Bonus in Höhe von bis zu 1.500 Euro", sagte Friedhelm Fiedler, Vizepräsident des Arbeitgeberverbands Pflege, der "Bild" (Samstagausgabe).



"Diese große Geste wäre absolut sinnvoll." Jedes Unternehmen müsse allerdings selbst über eine solche Zahlung entscheiden, sagte Fiedler. Auch der Caritasverband ist bereit für Gespräche über zusätzliche Leistungen. "Uns ist bewusst, dass diese unter großen Anstrengungen sehr wertvolle und schwierige Arbeit leisten, und das übrigens nicht nur seit dem Ausbruch des Coronavirus", so Caritas-Sprecherin Mathilde Langendorf.



Diakonie-Präsident Ulrich Lilie sagte, Pflegekräfte verdienten "mehr Wertschätzung" und müssten "fair und leistungsgerecht bezahlt werden". Spahn müsse allerdings auch "Finanzierungswege dafür aufzeigen". Lilie verwies darauf, dass eine Sonderzahlung "von den öffentlichen Sozialkassen gegenfinanziert werden" müsse.