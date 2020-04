Die gesetzliche Pflegeversicherung ist bereit, in der Coronakrise für Altenpfleger eine Sonderzahlung von bis zu 1.500 Euro zu finanzieren. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben) unter Berufung auf Kreise der Pflegekassen.



Der Betrag orientiert sich demnach damit an der Summe, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz für 2020 steuer- und sozialabgabenfrei gestellt hat. Der Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung, Florian Lanz, nannte gegenüber dem RND keinen konkreten Betrag, auch er sprach jedoch von einer "steuerfreien Anerkennungsprämie". Die Pflegekräfte leisteten unter "Corona-Bedingungen" Herausragendes und dies solle auch besonders honoriert werden, sagte Lanz. "Da diese Prämie am Ende aus den Portemonnaies der Beitragszahler finanziert wird, muss deren Höhe mit Augenmaß festgelegt werden", sagte er.



Es solle auch nicht nach Ost oder West, Nord oder Süd unterschieden werden. "Hier sollten sich insbesondere Politik und Pflege-Arbeitgeber auf einen Höchstwert verständigen", forderte der Sprecher des Spitzenverbandes, der auch für die Pflegeversicherung zuständig ist. Die Bundesregierung hat mit einem Schutzschirm für die Pflege gesetzlich festgelegt, dass corona-bedingte Zusatzlasten von den Pflegekassen bezahlt werden. Dazu können auch Sonderprämien für die Beschäftigten gehören.