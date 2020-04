Der Kursverlust bei Fresenius SE ISIN: DE0005785604 vom 20. Februar mit Kursen von 51,54 Euro bis zum 19. März mit einem Tief bei 24,25 Euro war dramatisch. Danach sah man eine starke Gegenwehr, die die Aktie wieder bis deutlich an die 36-Euro-Marke führte. Die Seitwärtsbewegung in den letzten sieben Tagen müsste eigentlich zu einem Ausbruch nach oben führen. Was jetzt noch fehlt, sind etwas höhere Umsätze, aber angesichts der miesen Börsenstimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...