Erst am letzten Mittwoch hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit MTU Aero Engines präsentiert. Das war der Text: "Noch Mitte Februar konnte man bei MTU Aero Engines ISIN: DE000A0D9PT0 glauben, dass der Gipfel noch immer nicht in Sicht ist. Die Aktien notierten seinerzeit bei 282,30 Euro und danach folgte der gnadenlose Absturz. Das Tief wurde bei 97,76 Euro am 18. März notiert. Das war wohl zu viel auf einmal und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...