Nach Angaben des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) stieg die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 95.391, insgesamt wurden am Montag 1.434 Todesfälle gemeldet. Die Zahl der Fälle stieg in Deutschland um 3.677, verglichen mit den 5.936 Neuinfektionen am Sonntag, was den vierten Rückgang der Tagesrate in Folge bedeutet. Die Zahl der Todesfälle ...

