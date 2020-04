Die meisten asiatischen Aktienmärkte sind dank optimistischer Signale in der Corona-Krise mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet.Tokio / Hongkong / Shanghai - Die meisten asiatischen Aktienmärkte sind dank optimistischer Signale in der Corona-Krise mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der japanische Nikkei-225 schloss 4,2 Prozent fester bei 18'576,30 Punkten. In Hongkong lag der Hang Seng im späten Handel mit rund 2,3 Prozent im Plus bei 23'764 Zählern. Die chinesischen Festlandbörsen waren...

