Während der Ansprache an die Task Force zum Thema Coronavirus nahm sich US-Präsident Trump einen Moment Zeit, um die Ölpreise zu kommentieren. Er sagte, dass er, wenn der Ölpreis so bleibt, wie er ist, er sehr hohe Zölle erheben werde. Er fügte jedoch schnell hinzu, dass er nicht glaube, dass er im Ölkampf auf Zölle zurückgreifen müsse. Am Samstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...