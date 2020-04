Hoffnungsschimmer in der Coronakrise verhelfen dem Schweizer Aktienmarkt zu einer starken Börseneröffnung.Zürich - Hoffnungsschimmer in der Coronakrise verhelfen dem Schweizer Aktienmarkt zu einer starken Börseneröffnung. Der Leitindex SMI knüpft mit Auftaktgewinnen von mehr als 2 Prozent an die Kursgewinne der Vorwoche an. Wegen der Osterfeiertage sind diese und die kommende Woche verkürzt. Laut Händlern schöpfen Investoren offenbar etwas Hoffnung aus den jüngsten Statistiken zum Coronavirus:

Den vollständigen Artikel lesen ...