Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.04.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 67 (146) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6900 (6400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 240 (300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 331 (505) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1440 (1820) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 160 (262) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2203 (2620) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 830 (1153) PENCE - BERENBERG CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 190 (220) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2000 (2200) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS ASHTEAD GROUP TARGET TO 2050 (2675) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS PLAYTECH TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 181 (350) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES 888 HOLDINGS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 153 (175) PENCE - GOLDMAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 190 (230) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1520 (1550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 75 (90) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 155 (190) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 710 (1070) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3080 (5470) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5940 (6620) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 330 (660) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 100 (190) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2850 (3630) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS REDROW PRICE TARGET TO 410 (1100) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SPECTRIS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2450 (3500) PENCE - HSBC CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 190 (270) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CLARKSON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2800 (2510) PENCE - JEFFERIES CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 50 (100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 170 (290) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 1793 (1881) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2250 (2320) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1390 (1700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1070 (1120) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 910 (880) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1140 (1090) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SUMO GROUP TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 153 (112) PENCE - JEFFERIES RESUMES LSL WITH 'HOLD' - TARGET 173 PENCE - LIBERUM CUTS GYM GROUP PRICE TARGET TO 300 (330) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS HAYS PRICE TARGET TO 90 (155) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 275 (310) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS STHREE PRICE TARGET TO 270 (400) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS TEN ENTERTAINMENT PRICE TARGET TO 310 (360) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8870 (8810) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ANGLO AMERICAN TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - TARGET 1500 (2300) PENCE - RBC CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ANTOFAGASTA TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERF.) - TARGET 600 (760) PENCE - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 350 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1450 (1550) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS CENTRAL ASIA METALS TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - TARGET 170 (255) PENCE - RBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 350 (500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 2800 (3400) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4540 (4550) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1705 (2225) PENCE - 'BUY'



