Die Devisenstrategen der UOB Group glauben, dass der USD/JPY in naher Zukunft in den Bereich von 110,40 steigen könnte. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Wir erwarteten am vergangenen Freitag, dass der USD seine Gewinne 'ausweiten' würde, waren aber der Ansicht, dass "die 108,75 außer Reichweite sein könnten". Danach stieg der USD auf 108,67 ...

