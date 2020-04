Sowohl stationäre Batteriespeicher als Stromspeicher für Photovoltaikanlagen als auch stationäre Großbatteriespeicher zur Stabilisierung der Stromnetze haben in den vergangenen Jahren stark zugelegt. Das zeigt eine Studie des Forschungszentrums Jülich und der RWTH Aachen. Nicht nur die Zahl der Elektroautos und E-Bikes, auch die Menge der stationär verbauten Batteriespeicher ist in Deutschland in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen. Das zeigt eine umfassende Analyse von JARA Energy, dem gemeinsamen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...