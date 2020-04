Die Ankündigung Österreichs, Corona-bedingte Beschränkungen ab kommende Woche schrittweise zu lockern, stößt in Deutschland auf Zurückhaltung. "Wir geraten dadurch gar nicht unter Druck", sagte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagsausgaben).



"Jeder muss seine Entscheidungen auf Basis seiner eigenen Daten treffen. Unsere Infektionszahlen geben derzeit keine schnelle Aussicht auf Lockerung her." Bund und Länder würden am 14. April beraten, wie es weitergehen solle. Entscheidend seien dann die dann aktuellen Infektionszahlen.



Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte am Montag angekündigt, nach Ostern zunächst wieder die Öffnung kleiner Geschäfte zuzulassen. Ab dem 1. Mai sollen alle Geschäfte wieder öffnen dürfen. Schulen sollen noch mindestens bis Mitte Mai geschlossen bleiben, Veranstaltungen dürfen bis mindestens Ende Juni nicht stattfinden. Über den Zeitpunkt der Wiedereröffnung von Schulen, Restaurants und Hotels soll Ende April entschieden werden.