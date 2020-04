EUR/JPY fiel und erholte sich aus der Mitte der 116,00 Fortsetzung der Aufwärtsbewegung kann den 200-Tage-SMA in der Nähe der 120 testen Nach dem das Mehrwochentief in der Nähe der 116,50 in der vergangenen Woche getestet wurde, erholte sich der EUR/JPY zur 118,00 und darüber hinaus, während der Verkaufsdruck gegenüber dem japanischen Yen zunahm. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...