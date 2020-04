Der kanadische Dollar verlor im März gegenüber dem USD 6%, die schlechteste Monatsperformance seit fünf Jahren. Zugegeben, die Wirtschaft befindet sich jetzt in einer Rezession, und das BIP-Wachstum dürfte in diesem Jahr das schlechteste sein, das je verzeichnet wurde, so die Ökonomen der Nationalbank von Kanada. Wichtige Zitate "Die Herabstufung unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...