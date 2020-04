Die Kredite sind für den Einsatz in Härtefällen gedacht - für Firmen , die sich nicht oder nur teilweise für die Covid-19-Überbrückungskredite des Bundes qualifizieren.Uznach - Die Bank Linth LLB AG beteiligt sich an den Kreditprogrammen der Kantone St. Gallen, Thurgau und Zürich, deren Lancierung letzte Woche kommuniziert wurde. Die Kredite sind für den Einsatz in Härtefällen gedacht - für Unternehmen, die sich nicht oder nur teilweise für die COVID-19-Überbrückungskredite des Bundes qualifizieren oder diese Möglichkeiten bereits ausgeschöpft haben.

