Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirusinfektionen steigt in Spanien von 130.759 auf 135.032, wie das Gesundheitsministerium des Landes am Montag bekannt gab, wie Reuters berichtete. Die Zahl der Todesfälle stieg am Montagmorgen um 637 auf 13.055 und verlangsamte sich damit zum vierten Mal in Folge. Reaktion des Marktes Der spanische IBEX 35 Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...