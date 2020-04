Die Schweizer Steuergesetzgebung ist "largely compliant", also "weitgehend konform" mit OECD-Regeln.Bern - Die Schweizer Steuergesetzgebung ist "largely compliant", also "weitgehend konform", mit OECD-Regeln. Zu diesem Schluss kommt das Global Forum in seinem diesjährigen Bericht, der am Montag veröffentlicht wurde. Die Noten des Global Forum werden von den G20-Staaten, der OECD und der EU als Kriterien herangezogen, um zu beurteilen, ob ein Staat in Bezug auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...