Die Nachrichtenlage rund um das Coronavirus bestimmt auch zu Beginn der verkürzten Vorosterwoche das Geschäft mit Schweizer Aktien.Zürich - Die Hoffnung auf eine Beruhigung der Coronakrise hat am Montag der Schweizer Börse kräftig Auftrieb verliehen. In manchen Ländern scheint die Zahl der Neuinfektionen leicht rückläufig zu sein, und auch die Sterblichkeitsraten haben offenbar nicht zugenommen. Dazu kamen die optimistischen Äusserungen von US-Präsident Donald Trump, der "vom Licht am Ende des Tunnels".

