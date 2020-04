Die Premium-Obst- und Gemüsemarke SanLucar gemeinsam mit Meisteranbauer Llusar y Cía. haben zwei Tonnen Mandarinen für die von der Corona-Pandemie an der stärksten betroffenen Gruppe gespendet: Menschen in Pflege- und Seniorenheimen in Spanien. Das Militär beim Abladen der Obstspende, um sie an die Seniorenheime zu verteilen. Foto © SanLucar Ein Zeichen von...

Den vollständigen Artikel lesen ...