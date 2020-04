Die Corona-Krise macht vielen Menschen die Bedeutung der inländischen Nahrungsmittelproduktion bewusst. Gut zu wissen, dass die Versorgung unseres Landes gesichert ist, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Der Selbstversorgungsgrad der Schweiz hat sich in den letzten Jahren stets zwischen 58% und 64% bewegt. Bildquelle: Shutterstock.com Auf den ersten Blick also tiefer als...

Den vollständigen Artikel lesen ...