Der Euro profitierte am Morgen von einer breitangelegten Dollar-Schwäche. Dieser stand zu allen wichtigen Währungen unter Druck.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen und hat damit die Stabilisierung seit Beginn der Woche fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0825 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht noch unter 1,08 Dollar notiert hatte. Auch gegenüber dem Franken schwächte sich der Dollar etwas ab und notierte zuletzt bei 0,9760 nach 0,9782 noch am Vorabend.

