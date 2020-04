Varta ISIN: DE000A0TGJ55 hat das Rekordhoch am 04. Dezember 2019 markiert. Die im April 2018 gestartete Rallye lief bis zum Rekordhoch von 128 Euro. Am 08. Januar kam es mit einer Abwärtslücke zum großen Knall. Institutionelle und private Investoren flohen in Scharen aus der Rallye-Aktie. Der Kursverfall konnte erst mit einem Tief bei 50,50 Euro gestoppt werden. Die Gegenbewegung reichte bis auf 75,60 Euro und danach fiel die Aktie wieder ab. Der ...

