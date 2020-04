Auf der Autobahn 31 im Münsterland ist am Montagabend ein 44 Jahre alter Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Fahrer war bei Borken auf die Autobahn in Richtung Bottrop aufgefahren und kurz darauf nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.



Der 44-Jährige kollidierte im Anschluss mit der Schutzplanke und stürzte. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät - er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar, so die Beamten weiter.