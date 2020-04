Hamsterli.ch ist eine neue Plattform für KMU, die in der Coronakrise ihre Türen schliessen mussten.Basel / Zürich - Hamsterli.ch ist eine neue Plattform für KMU, die in der Coronakrise ihre Türen schliessen mussten. Das Prinzip ist einfach: Kunden kaufen jetzt Gutscheine von aktuell zwangsgeschlossenen Geschäften und lösen diese nach der Krise ein. Schliesslich wollen alle so schnell wie möglich wieder zum Coiffeur und freuen sich darauf, wieder ihr Lieblingsrestaurant zu besuchen.

Den vollständigen Artikel lesen ...