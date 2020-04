Der Euro profitierte am Morgen von einer breitangelegten Dollar-Schwäche. Dieser stand zu allen wichtigen Währungen unter Druck.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag gegenüber dem US-Dollar spürbar zugelegt. Marktteilnehmer begründen die Zunahme mit neuen Zahlen zur Ausbreitung des Coronavirus, die vor allem in Europa Hoffnung auf Besserung weckten. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0865 Dollar und damit einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel. Aber auch gegenüber dem Franken notiert der Euro mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...