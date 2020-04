Die Deutsche Finanzverwaltung kündigte am Montag an, dass sie im zweiten Quartal des Jahres mehr Anleihen auflegen wird als ursprünglich geplant, um das Corona-Hilfsprogramm zu finanzieren, so Reuters. "Wir werden die Emissionen im zweiten Quartal um 43 Milliarden Euro auf 130,5 Milliarden Euro erhöhen", sagte die Agentur. "Defizite oder erhöhter Finanzierungsbedarf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...