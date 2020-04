Der Berliner Think-Tank regt in seinem Gesetzesvorschlag die Förderung als Festvergütung für kleine und als gleitende Marktprämie für größere Kraftwerke an, um systemdienliche Investitionen in erneuerbare Energien anzureizen. Damit soll die Grundlage für eine ganzjährige Vollversorgung aus Erneuerbaren geschaffen und die Sektorenkopplung vorangebracht werden.Die Energy Watch Group hat "Eckpunkte für eine Gesetzesinitiative zur Systemintegration Erneuerbarer Energien" präsentiert. Das vorgeschlagene "Sektorenkopplungs- und Innovationsgesetz für Erneuerbare Energien (SIG-EE)" sei nicht als Ersatz ...

