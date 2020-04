Der hiesige Arbeitsmarkt steht vor einer harten Belastungsprobe. Schon im März hat die Coronakrise erste Spuren hinterlassen.Bern - Der Schweizer Arbeitsmarkt steht vor einer harten Belastungsprobe. Schon im März hat die Coronakrise erste Spuren hinterlassen. So ist die Arbeitslosenquote auf 2,9 Prozent gestiegen, nachdem sie im Februar bei 2,5 Prozent gelegen hatte. Um saisonale Faktoren bereinigt lag die Quote bei 2,8 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte.

