Die Veranstaltung soll vom 31. August bis 2. September im Kloster Banz nachgeholt werden. Ein angepasstes Programm wird in den nächsten Wochen erstellt.Das für Mitte März geplante PV-Symposium in Bad Staffelstein verschob der Veranstalter Conexio wenige Tage vor Beginn wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie in Deutschland. Nun ist der neue Termin bekannt. Das PV-Symposium soll vom 31. August bis 2. September im Kloster Banz nachgeholt werden. "Nach intensiver Abwägung des Für und Wider - im engen Austausch mit der gesamten Beiratsrunde und auch der Tagungsstätte Kloster Banz - haben wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...