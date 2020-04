Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag an die Gewinne des Vortages angeknüpft.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag an die Gewinne des Vortages angeknüpft. Zykliker und Finanztitel legten phasenweise sehr deutlich zu, während die grossen defensiven Schwergewichte für einmal ein Bremsklotz für den SMI waren. Vor allem nach der US-Eröffnung kam es allerdings zum Teil zu deutlichen Gewinnmitnahmen, was entsprechend stark auf dem SMI lastete.

Den vollständigen Artikel lesen ...