Der Ölpreiseinbruch und die von den Bundes- und Provinzregierungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie angeordneten Betriebsschließungen belasten das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung in Kanada, so die Nationalbank von Kanada. Wichtige Zitate "Die kanadische Wirtschaft ist wahrscheinlich im ersten Quartal 2020 in eine Rezession geraten, wie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...