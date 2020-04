Die UV-C-Bestrahlung durch den Quadcopter von Digital Aerolus verspricht eine Desinfektionsrate von 99 Prozent.Lenexa - Das Unternehmen Digital Aerolus hat mit der "Aertos 120-UVC" eine Drohne entwickelt, die helfen soll, in Zeiten der COVID-19-Pandemie Innenräume zu desinfizieren. Dazu setzt sie im Gegensatz zu bereits an manchen Orten im Freien genutzten Sprühdrohnen auf eine Bestrahlung mit UV-C-Licht. Dies soll eine sinnvolle Drohnen-Desinfektion unter anderem in Lagerhallen...

