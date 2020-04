Nach Angaben des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 103.228 gestiegen, insgesamt wurden am Mittwoch 1.861 Todesfälle gemeldet. In Deutschland stieg die Zahl der Fälle um 4.003, was einen Rückgang von fünf Tagen in Folge bedeutet. Die Zahl der Todesopfer stieg um 254, was den größten täglichen Anstieg ...

