Nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums sind die Coronavirus-Fälle am Mittwoch um 6.180 auf 146.690 gestiegen, nachdem am Vortag 140.510 Fälle gemeldet worden waren. Die Zahl der Todesfälle steigt am Mittwoch um 757 auf 13.798 gegenüber den 13.055 am Dienstag. Die tägliche Steigerungsrate der neuen Fälle betrug 4,4%, während die Sterblichkeitsrate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...