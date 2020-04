Die wöchentlichen Hypothekenanträge gingen in den USA stark zurück - Der US-Dollar-Index klammert sich über 100 an kleine Tagesgewinne - Die Hypothekenanträge gingen in den USA in der Woche zum 3. April um 17,9% zurück, wie die von der Mortgage Bankers Association (MBA) am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigten. Dieser Wert folgte auf einen Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...