"Die Europäische Union braucht in den nächsten 24 Stunden eine Einigung über die Krisenreaktion, ein Scheitern ist keine Option", sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire am Mittwoch, wie Reuters berichtete. "Europa muss in der Lage sein, den europäischen Stabilitätsmechanismus zu nutzen, wir brauchen das Geld, das so bereitgestellt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...