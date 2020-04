Der CO2-Emissionsfaktor im deutschen Strommix wird sich 2019 um rund 47 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Hochgerechnete Werte des Umweltbundesamtes zeigen, dass 401 Gramm CO2 pro Kilowattstunde als direkte Emission bei der Stromerzeugung entstanden.Der deutsche Strommix ist in den vergangenen Jahren deutlich grüner geworden. Hinzu kam 2019 ein signifikanter Umschwung von der Erzeugung aus Kohle- zu Gaskraftwerken. All dies schlägt sich in der Bilanz wieder, wenn es um die Ermittlung des spezifischen CO2-Emissionsfaktors im deutschen Strommix geht. Für das Jahr 2019 hat das Umweltbundesamt dazu ...

