Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Lebensmittelpreise hat Dr. Hans-Christoph Behr von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in einem Webinar Ende März analysiert. Bislang hat es zwei "Hamsterzeiträume" gegeben. Die Kunden haben sich vor allem zu Beginn der Pandemie Anfang März in der neunten Kalenderwoche bevorratet und dann Mitte März in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...