Am deutschen Speisekartoffelmarkt hat sich die Situation in der letzten Woche ebenfalls wieder normalisiert, wie das Agrarisches Informationszentrum aiz.info berichtet. Die Verbraucher haben sich in den vergangenen Tagen mit Kartoffeln eingedeckt. Die Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel haben sich nun auf ein gut durchschnittliches Niveau eingependelt. Bildquelle: Shutterstock.com Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...