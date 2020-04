Die Grossbanken reagieren auf Aufforderungen der Finanzmarktaufsicht.Zürich - Die UBS hält zwar an der ursprünglich geplanten Ausschüttung von 0,73 US-Dollar je Aktie fest. Auf Geheiss der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma soll der Betrag allerdings in zwei Tranchen ausgeschüttet werden. So werden 0,365 US-Dollar je Aktie als ordentliche Dividende bezahlt, daneben wird eine speziellen Dividendenreserve von 0,365 USD geschaffen.

Den vollständigen Artikel lesen ...