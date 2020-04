In Zusammenarbeit mit der Stämpfli AG hat der Output-Management-Spezialist Avaloq Outline in Bern ein neues Operation Center eröffnet.Zürich - In Zusammenarbeit mit der Stämpfli AG hat der Output-Management-Spezialist Avaloq Outline in Bern ein neues Operation Center eröffnet, um die schweizweite Kapazität für Druckaufträge und die Effizienz für Kunden zu steigern. In den Produktionsräumen der Stämpfli AG in Bern hat die Avaloq Outline AG Anfang April, nach Winterthur und Bedano (TI), ihr drittes Operation Center eröffnet.

