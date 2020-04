Nach den vorläufigen Zahlen der CME Group für die Gold-Futures-Märkte stieg das Open Interest am Mittwoch um nur 420 Kontrakte, während das Volumen um mehr als 89K Kontrakte zurückging, nachdem es 2 Tage in Folge gestiegen war. Gold kann 1.700 $/oz immer noch testen Die am Mittwoch vorgenommene Korrektur der Goldpreise scheint niedrig auszufallen, ...

