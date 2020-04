SPG hat eine Liegenschaft an Hess Real Estates AG veräussert und in deren Auftrag Flächen neu vermietet.Zürich - Die mit dem Verkauf beauftragte SPG Intercity Zurich AG hat eine Liegenschaft an der Nidaugasse 48 in Biel an die Hess Real Estates AG veräussert. Für den neuen Eigentümer vermarktet SPG Intercity Zurich die Flächen und hat nun das Erdgeschoss vermietet. Rund um die Liegenschaft an der Haupteinkaufsstrasse von Biel erhielt SPG Intercity Zurich gleich zwei Mandate:

