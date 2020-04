FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 440 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2350 (2650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 1470 (1685) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 145 (160) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2582 (3090) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 195 (310) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUPITER FUND TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') TARGET 200(335)P - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 1910 (1860) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ASSURA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 75 PENCE - BERENBERG RAISES ASOS PRICE TARGET TO 3200 (2500) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS ADMIRAL GROUP TARGET TO 1870 (1881) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS ASHMORE GROUP TARGET TO 300 (390) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 350 (490) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 125 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 335 (385) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 96 (125) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 165 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS HSBC TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 515 (635) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 50 (55) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS LEGAL & GENERAL TARGET TO 170 (224) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 40 (60) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1350 (1546) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS RBS PRICE TARGET TO 175 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS RELX PRICE TARGET TO 2010 (2148) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 510 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS ST JAMES'S PLACE TARGET TO 685 (900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 1920 (2300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS IAG PRICE TARGET TO 400 (685) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 7400 (7700) P - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2600 (2850) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 2800 (2600) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS AG BARR PRICE TARGET TO 430 (520) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS HAMMERSON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 83 (356) PENCE - HSBC CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 3 (36) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 95 (232) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CAPITAL & COUNTIES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 211 (265) PENCE - HSBC RAISES SHAFTESBURY TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 525 (764) PENCE - HSBC RAISES UNITED UTILITIES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1000 PENCE - HSBC RESUMES WH SMITH WITH 'BUY' - TARGET 2030 PENCE - JEFFERIES RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 175 (160) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1300 (1125) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1260 (1315) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 180 (315) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2000 (1991) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 2000 (1991) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS TOWN CENTRE SECURITIES PRICE TARGET TO 235 (290) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RESUMES NEXT PLC WITH 'BUY' - RBC CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 380 (560) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 375 (415) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 790 (1060) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 130 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 320 (360) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS PHOENIX PRICE TARGET TO 710 (770) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 150 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2050) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 160 (155) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES WILLIAM HILL TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 135 (220) P - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4300 (4900) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 200 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1700 (2700) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 210 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 250 (315) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1700 (2250) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES WOOD GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 290 (360) PENCE



